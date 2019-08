Galerii: Paikuse rahva kodukohvikute põnevad hõrgutised meelitasid huvilisi 

Paikuse kodukohvikute päeval avatud 17 koduaiast neli asuvad Linnuriigis. Igal neist on oma nägu.

Kolme Koonu kohvik on mõeldud koerainimestele, nii võib menüüst leida neljajalgsetele valmistatud snäkke, aias on avatud koerte trikirada ja osta saab lemmikute nutikaid mänguasju. Koerasõbrad olid koha üles leidnud ja õues oli sagimist palju. Koerad käitusid sõbralikult ja omanikud jagasid kogemusi.

“Plaanis on demonstreerida koerte spordiala agility’t, näidata koertega vahvaid trikke, tutvustada kutsikakooli ja näitusetrenni koolitusi,” selgitas kohviku perenaine Grete Tähiste

Kohvikus Ampsuke keskenduti kolmel erineval retro-vahvlimasinal vahvlite küpsetamisele, hõrk aroom tabas saabujaid juba tänaval ja nii ei olnudki imestada, et vahvlitele oli lausa järjekord. Soojad vahvlid pihku saanud noorpaar ütles, et on Paikusele uudistama tulnud Pärnust. Kohvikus sai lauamänge mängida ja 10aastase peretütre Riti looduspiltidega postkaarte osta.