Pärnakad saavad linnas odavamalt parkida

“Pärnu ja tema osavaldade elanikele on kaks parkimise sooduskaarti. 32eurost kohaliku elaniku kvartalikaarti on mõttekas kasutada suvel või siis, kui aasta läbi pole parkimiskaarti vaja. Neil, kes aasta läbi kesklinnas pargivad, on kasulik osta augusti lõpus üheksa kuu parkimiskaart,” selgitas abilinnapea Siim Suursild.