Eesti Pank keerab laenukraanid koomale

Alates 30. septembrist peavad Swedbank ja SEB Pank riskivarade hindamisel arvestama hüpoteeklaene vähemalt 15protsendise riskikaaluga. Riskikaalu alampiiri kehtestamisega soovib Eesti Pank tagada, et pankadel oleks eluasemelaenudega seotud riski katteks piisavalt ­kapitali, teatas keskpank.

Kiire palgakasvu ja inimeste tugeva kindlustunde mõjul on eluasemelaenude aastakasv viimase kahe aasta jooksul püsinud üsna kiire, umbes seitse protsenti.

Kuna kliendid on eluasemelaenude tagasimaksmisega hästi hakkama saanud ja viimaste aastate laenukahjumid on olnud väga väikesed, on pangad hinnanud riskide katteks kapitali hoidmise vajadust üha väiksemaks.