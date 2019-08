Suvega said rõnga 3700 tiivulist  

Selgelt alla keskmise aasta oli aed-roolinnul, kelle arvukus on viimasel kümnendil kõvasti tõusnud, rästas-roolinnul ja rootsiitsitajal.

Haruldustest sattus Kablis Pulgoja linnujaama võrku üks väike-käosulane, kes on linnujaama ajaloos kolmas püütud isend (eelmised 2005 ja 2014).

2019. hooaeg oli roostikus lehetäide poolest küllaltki rikkalik. Juba hooaja algusest (23. juulist) saadik täheldati roostikus ohtralt lehetäisid, kes on roolindudele enne rännet oluline energiaallikas. Lehetäide arvukus saavutas tipu augusti algul, kui neid võis leida kogu linnujaama ulatuses. Kuu teises pooles oli väike langus, kuid päris kadunud pole lehetäid siiani. Linnud, kes jäid roostikku pikemalt peatuma, on saanud oma nahavahe korralikult täis nuumata. Sel hooajal on püütud mitu 17 grammi kaaluvat tiigi- ja kõrkja-roolindu (tavaliselt kaaluvad nad alla 15 grammi).