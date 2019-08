Et Laial tänaval käib remont ja liiklus on suunatud Pikale tänavale ning Vaasa pargi kõrval asuv Vee tänav on jooksuvõistluse tõttu täna ja homme suletud, on Pika ja Ringi tänava ristmikul tekkinud ummikuid, kus sohvritel tuleb oodata paar fooritsüklit.