Pilk ajalukku: jões vedelesid sapikad ja kaldad olid kui "Stalkeri" võtteplats

Jaanson nägi asja laiemalt: jõe kallastel üle Kesklinna ja Papiniidu silla kulgev ring peab merelinnast ka jõelinna tegema. Tundmatu ja kauni jõe äärne tuleb korda teha ja avada, seal peab saama jalutada, sõita ratastooli ja lapsevankriga. Jaanson on oma idée fixe'i realiseerimiseks aasta jooksul ukselinke, kirvevart ja närve kulutanud ning koos abilistega kaks rahvajooksu korraldanud.

Ta on vandunud, et muutused sünnivad aeglaselt, ja saanud kirutud nende poolt, kelle senist elu tema tahtmised häirivad. Seni võib Pärnu kahe silla spordiraja (mille, muide, linnaisad kahel käel ja mitmel sõnal igati heaks on kiitnud, kuhu aga veel raha pole raatsinud kulutada) julgelt ekstreemspordi valdkonda liigitada.