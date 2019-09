Pärnumaal on lastud pool tänavu kütitavatest metsaisandatest

Karujahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini. Keskkonnamet lubab sel hooajal küttida Eestis kuni 69 pruunkaru. Seda on kaheksa isendi võrra rohkem kui möödunud aastal. Mullu oli Pärnumaal lubatud lasta kaks metsaotti.

Maakondlike küttimiskvootide määramise aluseks on võetud arvukuse üldised näitajad ja kahjustuste esinemise sagedus. Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu jaht on lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimiseks.

Eestis on küttimismaht 63 isendit. Ülejäänud osa mahust (kuus karu) eraldatakse pidevalt jahihooaja jooksul, suunates selle kahjustuspiirkondadesse. Poegadega emakaru lasta on keelatud.

“Seega on meie karupopulatsioon heas seisundis ja eeskujuks ülejäänud Euroopale. Paraku kaasneb karudega kahjustusi. Kuid need ei ole väga tugevas seoses karude arvukusega, vaid pigem toidu kättesaadavusega. Kõige kergem saak on neile mesitarud. Kui jahedavõitu kevadel taimestik kiratseb, kipuvad karud näljale leevendust otsima just sealt,” ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko augusti algul, kui jahihooaeg algas.