Keskkonnaamet uuendab Lihula looduskaitseala eeskirja

Kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt muudetakse piire selliselt, et ala loodusväärtused, eeskätt sood, oleksid tervikuna kaitstud.

Looduskaitseala pindala on praegu 6656,3 hektarit. Muutuste järel lisandub 6,7 hektarit varem kaitse alt väljas olnud ala ja kaitse alt arvatakse välja 4,3 hektarit. Seega suureneb pindala 2,4 hektari võrra.

Lihula looduskaitsealal kaitstakse elupaigatüüpidest muu hulgas rabasid, siirde- ja õõtsiksoid ja vanu loodusmetsi ning siirdesoo- ja rabametsi. Nende elupaigatüüpide kaitse tagamisel on Euroopa Liidul eriline vastutus.

Ala võeti esimest korda kaitse alla 1998. aastal, et säilitada sealset soostikku ja kaitsealuste liikide elupaiku. Praegugi on Lihula sookompleksi ja sealsete kaitsealuste liikide ning sood ümbritsevate looduslike metsakoosluste kaitseks oluline ala jätkuv kaitse all hoidmine.