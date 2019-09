Pärnus kohtuvad Euroopa Liidu maaelu edendajad

„Leader-programm virgutab maaelanikke võrgustike kaudu juba rohujuure tasandilt kogukonna probleeme lahendama ja arengustrateegiaid välja töötama. Toetan igati sellist tegevust, mis võimaldab maarahval otsustusõiguse enda kätte võtta,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Minister lisas, et eriti suur rõõm on tal tervitada Eestis Euroopa noori maaelu edendajaid. “Oleme ka siin seadnud sihiks tuua noori tagasi maale, et nad jätkaksid edukat ettevõtlust talumajapidamistes,” märkis Järvik.

LINC on Leader-tegevusgruppide iga-aastane kokkusaamine, mille algatas 2010. aastal Austria koostöös Eesti, Soome ja Saksamaaga. LINC-konverentside eesmärk on jagada kogemusi maaelu edendamise tegevuste osas, mille osaks on tutvumine Leaderi edulugudega, kontaktide loomine ühiste projektide elluviimiseks ja uute koostöölepingute sõlmimine.

Tänasest 13. septembrini kestval konverentsil on plaanis üheksa õppereisi kolme maakonna maaettevõtjate juurde, mille käigus tutvustatakse osalejatele meie rabasid ja teisi looduslikke vaatamisväärsusi ning Leader-toetuste abil algatatud edulugusid. Konverentsi raames toimub ka Eesti omavalitsuse juhtidele suunatud ELARD-i seminar, mille peamine fookus on tutvustada Leader-meetodi kasutamist Euroopa Liidu erinevate struktuurifondide kasutamisel, ning traditsiooniline kontaktseminar, kus Euroopa tegevusgruppidel on võimalik tutvustada oma projektiideid ja leida nende korraldamiseks partnereid.

Juubelikonverentsi muudab eriliseks see, et Toris toimuval Rohelise Jõemaa korraldatud spordipäeval tehakse koostööd Eesti Kaitseväega ning pioneerpataljon rajab LINC-i ajaks esmakordselt Eestis üle jõe ajutise silla.