Eri liiki märjuke pürib aasta tooteks

Lehelugejail on osalt võimalik kaasa rääkida, kes uhkele sündmusele pääseb. Nimelt saab Pärnu Postimehe veebilehel parnu.postimees.ee oma lemmiku valida tänavusele aasta toote konkursile esitatute seast. Kolm enim hääli kogunud tootjat või teenusepakkujat pääsevadki tunnustus­üritusele. Uhke tiitli – Pärnumaa ­aasta toode – pälvib aga üks: kõige suurema häältesaagi korjanud toote valmistanud ettevõte.

Kuigi aasta toote kandidaate said esitada ka firmad ise, avaldas mitu tootjat üllatust, kuuldes, et on võistlustules. “Kes meid esitas?” küsisid näiteks Pootsi mõisa peremees Marko Põldsam ja Terje Mitev Mahlametsa OÜst.