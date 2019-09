Matkalised arvasid, et riigis on välja kuulutatud sõjaseisukord

„Vahel uuritakse madala veetaseme ajal, miks rannaelevant veepiirist nii kaugel asub. Ja kui vastata, et veetase on madal, uuritakse, et kui on mõõn, mis kell tõus tuleb. Siis saame seletada, et meil pole tõus ega mõõn, vaid veetase oleneb tuulesuunast ja sademetest. Ühed austraallased küsisid aga, kas Pärnus vahel lund ka sajab. Kui seletasime, et jah, vahel jääb lumi terveks talveks maha, oli neil raske seda uskuda. Samuti ei tahtnud nad uskuda, et meile on 27 plusskraadi juba päris palav. Austraallastele on see lihtsalt soe,“ rääkis Murumets.