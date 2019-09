Itaallasest jahiturist kasutas keelatud peibutusvahendit

„Samal ajal oli jahikorraldaja andnud jahimeestele tutvumiseks ja allakirjutamiseks itaalia keelde tõlgitud infolehe, kus oli kirjas, et ei tohi kasutada elektroonilisi peibutusvahendeid ega pliihaavleid,“ märkis keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus. Keeldu eiranud kütt ei olevat teadnud, et linnuhäälitsuste mahamängimiseks kasutatud mobiiltelefon kuulub samuti keelatud vahendite hulka.

Kuna hooaeg kestab, tuletab keskkonnainspektsioon jahimeestele ja -korraldajatele meelde, et järgida tuleb nii õigusaktide nõudeid kui jahipidamise head tava. Elektroonsete peibutusvahendite, sealhulgas nii linnuhäälitsusi tekitavate seadeldiste kui liikuvate linnukujude kasutamine on keelatud.

„Oluline roll on täita linnujahi korraldajatel, kelle ülesanne on tutvustada turistidele jahipidamise nõudeid ja head tava. Praegune juhtum näitab, et kõigele vaatamata leidub välismaiseid jahituriste, kes siinseid seadusi ei austa, aga tänu instrueerimisele ja järelevalvele on rikkumised võrreldes mõne aasta taguse ajaga märgatavalt vähenenud,“ märkis keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht.