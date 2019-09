Valitsus nimetas Euroopa Liidu komiteesse kaks Pärnumaa esindajat

Eesti linnade ja valdade liidu juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnade kohaselt lähtuti kandidaatide valikul sellest, et esindatud oleksid nii suuremad kui väiksemad omavalitsused, samuti saared. „Regioonide komitee on kohalike omavalitsuste hääl ELi seadusloomes,“ ütles Terik. „Kindlasti on oluline, et Eesti delegatsioon saab kaasa rääkida ELi õigusaktide väljatöötamisel.“