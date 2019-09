Pärnus rajatakse kaks fooriristmikku

“Kui ilm lubab, tahaks töödega valmis saada sel aastal, aga võib juhtuda, et lõpp jääb kevadesse,” ütles linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela.

Mai ja Papiniidu tänava ristmikul paigaldatakse fooriportaalid üle Mai tänava ja poolele teele ulatuvad konsoolid Papiniidu tänavale. Fooritsüklid arvestavad sellega, et Mai tänaval on tihedam liiklus, parempöördeid ristmiku kõrval ei reguleerita fooriga. Eeskätt on fooriristmik vajalik jalakäijate ohutumaks teeületuseks, seal parandatakse valgustustki.

Maxima kaupluse lähedal Riia maantee ja Ravi tänava ristumiskohas on praegu ülekäigurada. Kavas on paigaldada sinna nupuga foorid, et inimesed saaksid ohutumalt üle tee minna. Foorisüsteem ühendatakse lähimate ristmike valgusfooridega, et tagada Riia maanteel autode sujuvam liikumine.

Pärnu teeületuskohtade turvalisemaks muutmist toetab riik 135 000 euroga, ülejäänu lisab omavalitsus. Peale kahe uue fooriristmiku on see raha mõeldud Vanalinna põhikooli juures Ringi ja Nikolai tänava ristmiku ja Tõstamaa keskkooli ülekäiguraja ohutumaks muutmiseks.

Ringi-Nikolai ristmikule ehitatakse künnis ja paigaldatakse valgustid, mis suunavad valgustuse sebrale. Liiklusmärgid ääristatakse vilkuvate tulukestega, mis hakkavad põlema pimedal ajal, kui jalakäija asub teed ületama.

Tõstamaa keskkooli esisel ülekäigurajal uuendatakse liikluskorraldusvahendeid ja paigaldatakse erivalgustus. “Liiklusmärke ümbritsevaid vilkuvaid tulukesi sinna ei tule, kuid Tõstamaa kooli ülekäigurada on osavaldadest esimene, kus valgustus on suunatud otse ülekäigurajale. Pärnu linnas on selliseid ülekäiguradu juba varem rajatud, nüüd hakatakse neid tegema osavaldadesse,” rääkis Tammela.