Häädemeeste vallakeskuses Uulu külas peetakse sügislaata ja tutvuda saab vallamajaga, mis asub kultuuri- ja spordikeskusega sama katuse all. Häädemeeste alevikus on avatud valla teenuskeskus ja seltsimaja, kus esinevad kohalikud taidlejad ja töö­tubades on mõndagi õppida.