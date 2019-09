Volikogu tunnustas teenetemärgiga kolme pärnakat

Teenetemärgi number 118 pälvis pensionär Isabell Maripuu pikaajalise ühiskondliku tegevuse ja heategevusele pühendumise eest. Maripuu osaleb Pärnu toidupanga töös, organiseerib Eesti lipu seltsi üritusi, aitab kaasa Pärnumaa ülekohtuselt represseeritute ühenduse „Pärnu Memento“ ja Väärikate ülikooli tegevusele jpm. Vabatahtlik töö on elurõõmsa naise kutsumuseks ja ta on lahkelt valmis aitama kaasa kõikidele ettevõtmistele, mida ta südamelähedaseks peab.

Teenetemärgi number 119 saab linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp pikaajalise ja pühendunud töö eest Pärnu linna alushariduse valdkonnas. Napp on alates 1986. aastast Pärnu linna lasteaedade tegevust koordineerinud ja lasteaedade võrku arendanud, kujundades sellest tugeva ja omanäolise keskkonna. Ta on olnud Hea Alguse metoodika rakendamisele kaasaaitajaks, linna alushariduse konverentside initsiaatoriks, Jõulumäe õppepäevade traditsiooni loojaks, erinevate õppekavade juurutajaks, tugiõpetajate koolituse initsiaatoriks jne.

Teenetemärk number 120 antakse Pärnu Koidula gümnaasiumi matemaatikaõpetajale Arvo Pressile aastatepikkuse kohusetundliku ja tulemusliku matemaatika õpetamise ning reaalainete väärtustamise eest. Tema käe all on matemaatikapisiku saanud mitu põlvkonda ja nii mõnigi noor on tänu vanematelt kuuldud juttudele legendaarsest õpetajast Koidula kooli matemaatikat õppima läinud. Press on õpetaja, kellele tullakse külla ka aastate pärast ja kelle huumoriga rikastatud tunde meenutatakse sooja südamega.