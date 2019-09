Kogukondade helkuripuud vallutavad Pärnumaa

Helkurit on soovitatav kanda sõidukituledega samal kõrgusel ehk 50–80 sentimeetri kõrgusel maapinnast. Kui kantakse ainult ühte helkurit, tuleb see kinnitada keha sõiduteepoolsele küljele. Tähtis on, et rippuv helkur jope või mantli serva alt välja ulatuks ja oleks nähtav mitmest küljest.