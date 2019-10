Tulevased sekretärid harjutasid kohtutööd

Ettevõtmine tekitas kõigis osalejates rõõmsat elevust. Noored pidasid reaalajas protokolli koostamist raskeks, kuid teostatavaks. Märgiti, et kohtutöö on huvitav ja pakub häid väljavaateid isiksuse arenguks.

Peale selle said õpilased ülevaate kohtusüsteemist, tegid kohtumajas ringkäigu ja vestlesid kohtu esimehega.

Kohtu esimees Rubo Kikerpill märkis ürituse olulisust, rõhutades, et sekretäri-assistendi olulisemad oskused, olenemata tema töövaldkonnast ja ametinimetusest, on kontoritarkvara kasutamise vilumus, hea ajaplaneerimise oskus ja valdkonna tundmine. “Kohtuistungi sekretäri oluline omadus peale terava kõrva on trükkimisoskus kümne sõrmega,” lausus Kikerpill. Tänapäeval oskavad noored tööturule tulijad enamasti klaviatuurile vaatamata trükkida telefonis, mitte aga arvutiklaviatuuril. Peale selle kasutatakse telefonis enamasti kahte sõrme, klaviatuuril aga kõiki kümmet.