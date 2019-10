Liiklus linna tuiksoonel saab nädalaks tugevasti häiritud

Kaevetööd algavad Riia maanteelt ja jätkuvad Tammsaare puiesteel. 8.–11. oktoobrini on häiritud liiklus Riia maantee ja Tammsaare puiestee ristmikul, kus kasutusele võetakse ajutised liikluskorraldusvahendid.

„Riia maanteel on liiklus tugevasti häiritud. Ristmikul saab üldjuhul igas suunas liikuda, kuid tõenäoliselt on vahepeal ka olukord, kus muud sõidukid peale busside Tammsaarest Riia maanteele välja ei saa. Siis on liiklus Tammsaare puiestee, Mai ja Papiniidu tänava ning Riia maantee kaudu ümber suunatud,“ rääkis Pärnu linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela.