Otse-eetris: kalarappimisega kaua vastu ei pea

Reinhold ei soovinud kellelegi lipulaeva silti külge riputada: “Kõik valdkonnad on omavahelises sünergias nii või teisiti,” väitis ta. Sellega nõustus Eralagi, kes teadis, et tootmisettevõtete potentsiaalsed kliendid tuuakse sageli siia oludega tutvuma ja siis on eriti oluline, et kogu piirkond, sealhulgas teenindus- ja turismifirmad jätaksid võimalikele partneritele hea mulje. “See ei ole ilmselt kõige kaalukam argument kokkulepete sündimisel, kuid mängib siiski rolli,” leidis ta.

Reinhold nimetas pääseteena “ajumahukat majandust”. “Vana põlvkonna naljahambad ütlevad, et pärnakad on ikka puusaagijad ja kalarappijad olnud. Nüüd on näha, et tarka – info- ja muule kõrgtehnoloogiale rajanevat – majandust tuleb järjest juurde. Fakt on see, et ega me puusaagimise või kalarappimisega kaua vastu pea,” arvas ta.