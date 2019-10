Tori ootab hoidistajaid taas minimessile  

“Selleks, et traditsioon ja oskused kestaksid, on vaja neid jagada," sõnas üks messi korraldajaid Kaie Parts Tori naisseltsist Lained. „Ei pea jagama kõiki nippe, aga rääkida sellest, kuidas teha üht imepärast hoidist – ka see on oskus!” Parts lisas, et hoidistamine pole ainult toiduvalmistamine, vaid elustiil. “Kustkohast muidu meie lapsed õpivad väärtustama värsket ja puhast toitu? Ikka nii, kui nad saavad maitsta või veel parem: selle valmistamises osaleda.”