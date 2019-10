Sügisesel jahihooajal kipub teele sattuma tavapärasest rohkem ulukeid

Uluksõralistele jahti pidada on vajalik eelkõige selleks, et ohjata nende arvukust meie looduses ja vähendada nende põhjustatud kahjustusi. Keskkonnaameti teatel on näiteks metskitsede rohkuse tõttu kasvanud nende tekitatud kahjustused metsaomanikele ja põllupidajatele. Samuti on sagenenud metskitsedega toimunud liiklusõnnetused.