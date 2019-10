Pärnu jõestikku kavandatakse veel ühte kärestikku

Pais on praeguseks hävinud vesiveski. Jõel on osaliselt säilinud liigveelaskme kaldasambad ja jõesammas ning fragmendid kunagisest puitkonstruktsiooniga rippsillast.

Paisu vasakkaldal on säilinud maakividest müürifragmendid, mis võivad olla osa kunagisest veskihoonest. Jõe- ja kaldasambad on ehitatud kivikbetoonist ja maakividest. Olemasolevad konstruktsioonid on varisemisohtlikud.