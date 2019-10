Metsaääre küla rabeleb elektritraatide võrgus

Tellijale

Üks võimalusi pöörata protsess vastupidi on valla 2018.–2028. aasta arengukavas ja eel­arvestrateegias kirjas: MTÜ Metsaääre Küla Seltsile elektriprojekti toetuseks 26 000 euro eralda­mine. Volikogu oktoobriistungil on teema taas päevakorras.

Eestis on neli Metsaääre küla, neist Pärnumaale jääva elanikud rabelevad elektrijuhtmete võrgus, millest välja pääsevad nad oma panuse ja valla toetusega. Kokku läheb vaja 52 000 eurot, et nüüdisajastada voolu majja toovad kaablid ja anda need Eesti Energiale üle.