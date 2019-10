Paikre tegevjuht ja arendusjuht võeti vahi alla

Üleeile otsis keskkriminaalpolitsei läbi prügifirma Paikre ja osaühingu Koguja kasutuses olevad kontoriruumid. Läbiotsimiste käigus otsiti tõendeid, mis võimaldaksid kinnitada või ümber lükata kahtlust, et Paikre juhataja ja arendusjuht ning osaühingu Koguja juhataja on omastanud suures koguses linnale kuuluva prügiettevõtte vara. Läbiotsimiste järel esitati kolmele mehele kahtlustus suures ulatuses omastamises grupiviisiliselt. Samuti kahtlustatakse omastamises üht juriidilist isikut, osaühingut Koguja. Paikre arendusjuhti kahtlustatakse veel altkäemaksu võtmises.

„Kohaliku omavalitsuse ja selle ettevõtete raha on mõeldud avaliku elu paremaks muutmiseks. Avalikus sektoris töötavad inimesed ei tohi otsuse tegemisel lähtuda erahuvist, sest see vähendab ausat konkurentsi ja parima teenuse saamise võimalikkust. Korruptsioonijuhtumi korral on kahju saajad alati elanikud ja kannatavad ka oma tööd ausalt tegevad kolleegid. Soovitame omavalitsustel tõhustada ettevõtete majandustegevuse kontrolli, et ebaseaduslikku tegevust ennetada ja ära hoida,“ rääkis keskkriminaalpolitsei juht Mati Ombler.