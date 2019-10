Aasta põllumeheks kandideerib kolm pärnumaalast

Üks nominente on Ly Kivikas. Pärnu maakonna noorima põllumajandusjuhi käe all on OÜ Kaismasse kerkinud uus noorkarjalaut ja lehmad annavad üle 11 000 kilo aastas. Piimakarjas on 480 looma, noorkarjas 400. Peale selle annab Kaisma osaühing tööd 27 inimesele.

Maad haritakse 1300 hektaril. Tänavu avati Kivikase juhitavas osaühingus nüüdisaegne farmikompleks ja rekonstrueeriti vanemad laudahooned. Kivikas õpetab Olustveres põllumeestele äriplaanide koostamistki.

Samuti kandideerib aasta põllumeheks Mätiku talu perenaine Helga Pikkmets, kes on üks väheseid mahepiimatootjaid, tänu kellele on meie toidulaud mahejuustu, -piima ja maheda kohupiima poolest rikkam. Lüpsikaris koosneb 88 lehmast ja 87 noorloomast. Piimatoodang on 8,2 tonni lehma kohta aastas.

Mätiku talus toodetud piim veetakse Saaremaa piimatööstusse, kust jõuavad tarbijateni ÖKO mahetooted: täispiim, mahejuust ja ÖKO kadakajuust. Eelmisel aastal valmis unikaalne vabapidamisel robotlüpsilaut.

Kolmas Pärnumaalt pärit nominent aasta põllumehe tiitlile on Jaanihanso OÜ juhataja Alvar Roosimaa, kes aastatega on loonud Kaelase külla siidritööstuse, mille toodang jõuab Euroopa, USA ja Jaapani turule. Rajatud on kuuehektariline puuviljaaed, kus kasvavad 6000 õuna-, pirni- ja kirsipuud.

Jaanihansos pressitakse aastas 80–90 tonni puuvilju ja marju siidriks. Ehitatud on tänapäevase tehnoloogiaga veini- ja siidrivabrik. Toodangut müüakse kauplustes, restoranides ja eksporditakse kümnesse riiki.

Aasta põllumehe konkurssi korraldavad Maaleht ja põllumajandus-kaubanduskoda juba 19. korda.