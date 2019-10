Kihnus lähevad naistel mõõgad käiku

Kihnu muuseumi külastavad turistid pärivad puust laiu suuri noakujulisi esemeid silmates kohkunult, et mis asjad need on ja milleks neid kasutati. “Mõõgad,” kostab giid vastu. Kihnu naiste tavalised tööriistad, valmistatud vahtra-, õuna- või tammepuust, et kirivöö kudu­misel koelõnga kinni hoida ja kirjalõngu korjata.