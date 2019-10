Kodukant koges elu mägikülades

Tellijale

“Kogesime eri piirkondade toidu- ja joogimaitseid, seda, et Gruusia pidulaud on rikkalik ja toidu nautimine kestab kaua, pakutakse kannutäite kaupa veini naistele ja chacha’t meestele,” loetles Wazza. “Gruusias ei jooda veini niisama, vaid ikka tervituseks ja terviseks ning söögikorra ajal kantakse toidud korraga lauale. Tekib tunne, et laud peaks olema kahekorruseline. Kuid süüakse teadlikult, toidud ei ole rasvased ja magusat võetakse vähe ning ülekaalulisi me ei kohanud.”