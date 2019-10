Reformidest hoolimata jääb pensionileib enamikule aganaseks

Tellijale

Pärnu Postimehel tekkis soov võrrelda Leedu, Läti ja Eesti pensionisüsteemi ning mida Balti riikides võetakse ette, et kindlustada inimestele elamisväärne vanaduspõli. Selgus, et kolme riigi pensionisüsteemi võrdlevat analüüsi pole ühelgi asjaomasel ametkonnal. Küll anti suund, kus ise uurida: Euroopa Liidu “Pension Adequacy Report 2018”, mis kirjeldab euroliidu riikide pensionisüsteeme ja uurib nende vastavust vajadustele. Isegi väikeste riikide kohta on tubli kümmekond lehekülge tihedat ja arvu­rikast lugemist, peale selle andme­tabelid. Kõigest arusaamiseks peaks olema finantsist ja sotsiaaltöötaja ühes isikus. Aga midagi siiski saab välja tuua.