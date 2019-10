Tellijale

“Sisekaitseakadeemia pole linnavalitsusele teatanud, et soovib ehitusloa menetlemise lõpetada ega taha Paikuse õppekeskuses autodroomi laiendada,” põhjendas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar menetluse jätkumist.

Samal ajal on linnavalitsuse esindajad väljendanud oma poolehoidu sisekaitseakadeemia soovile laiendada autodroomi Paikusel tiheasustusalal, mis on muutnud ärevaks kohalikud elanikud, kes kahel korral on protestinud alarmautode harjutusväljaku laiendamise vastu allkirjade kogumisega.