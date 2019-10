Uulu põhikool tähistab juubelit

Kooli direktori Egle Rumbergi sõnade kohaselt ei ole järjepidevaid vilistlaste kokkutulekuid korraldatud, aga arvestatakse umbes 150 osalejaga. “Loodame, et selle aasta sünnipäeva tähistamisega saab alguse traditsioon ja koolipere kohtub iga viie aasta järel,” lausus Rumberg. “Soovime, et ühisüritus looks kogukonnas rohkem ühtsusvaimu, sest oleme kogukonnakeskne kool. Soovime, et tekiks suurem side vilistlaste, endiste töötajate ja nüüdse koolipere vahel.”