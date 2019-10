Tellijale

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) linnaliinide vanemlogistik Toomas Talts rääkis, et kui tööd algavad, lähevad remondis tänavad nii palju kitsamaks, et liiklusseisakud muutuvad vältimatuks. Kui need seisakud ulatuvad kõrvaltänavatele, ähvardab autode järjekord Taltsi sõnutsi Pikal tänaval hõivata mõlemad Vee tänava poolsed rajad ja bussid ei pääse seal enam seetõttu liikuma.