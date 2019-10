Põhara külas juhib mobiilset kanalat arvuti

Mobiilse kanala muretsesid Marit ja Jaanus Põldmaa endale Saksamaalt ja ostsid selle elanikeks noored munejad. FOTO: Mailiis Ollino

Pärnumaa ühe tuntuma põllumajandus­ettevõtte OÜ Põhara Agro õue keerates hakkavad silma pruunid kanad, kes siblivad võrguga piiratud aias ümber vagunelamu. Just niisuguse majaga on võrreldav Saksamaal valmistatud mobiilne kanala, mis siinmail mahemunatootmisel veel harukordne. Rohetaval maalapil võib näha, kustkohast on ratastel rajatist edasi paigutatud, et 300 Lohmann Browni tõugu ehk rahvakeeli pruuni kana end hästi tunneksid.