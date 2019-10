Muret teeb ahven, mudil tungib peale

Tellijale

“Lõhe läheb tõesti ilusti üles. Siin on oma osa kindlasti nii Sindi paisutammi likvideerimisel kui viimastel aastatel Põlula kalakasvanduses inkubeeritud ja üleskasvatatud lõhe noorjärkudel, kes on Pärnu jõkke asustatud ja nüüd täisikka jõudnud,” selgitas ihtüoloog. “Ahvena täiendkari on aga nõrgapoolne mitmendat aastat, ehkki püütavate isendite hulgas on varasemast ehk isegi rohkem suuri ja vanemaid kalu.”