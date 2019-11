Pärnus peeti kinni ligemale 500 000euroses maksupettuses kahtlustatavad kinnisvaraettevõtjad

Maksukohustuse varjamises on saanud kahtlustuse kolm meest ja üks naine, kes on seotud kuue Pärnus kinnisvara arendanud ettevõttega. Uurimine on keskendunud tehingutele aastatel 2017–2019.

“Kriminaaluurimisega kogutud info viitab sellele, et kahtlustatavad on teadlikult ja süstemaatiliselt jätnud kinnisvaratehingutelt käibemaksu tasumata,” ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe pressiteate vahendusel. “Kahtluse järgi on riigil jäänud maksudena saamata ligikaudu pool miljonit eurot.”

Igal firmal on kohustus käibemaksu korrektselt deklareerida ja tasuda. “Kui ettevõte jätab selle kohustuse tahtlikult täitmata ja välditakse üle 40 000 euro maksude tasumist, siis on tegemist kuriteoga. Maksu- ja tolliamet teeb maksualaste süütegude tuvastamisel kõik endast oleneva, et riigilt ja seega kõigilt Eesti elanikelt välja petetud raha riigile tagasi tuua,” rääkis maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuots.