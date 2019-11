Tellijale

On tehtud vähe sellekohaseid uuringuid, kuid neis on esile toodud, et puuetega inimeste kaubitsejaks võib osutuda sotsiaalse võrgustiku liige või hooldaja.

Samal ajal on sotsiaaltöötajad ja tugiisikud erivajadustega inimes­tega kaubitsejate suurim hirm. Nad annavad endale aru, et erivajadusega isik võib minna nende käest nõu küsima. “Puuetega inimestele räägitakse, et sotsiaaltöötajad on rumalad ega tea midagi,” sõnas inimkaubanduse ekspert Merle Haruoja. “Ütlevad, et nemad tahavad halba.”