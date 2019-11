Arutelud kuldkingast turbasamblani jätkuvad

Tellijale

RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson ütles eile esinduslikku konverentsi avades, et looduskaitsega on RMK tegelnud kümme aastat ja toona oli kahtlejaid, kuidas suudab looduskaitsega tegelda ettevõte, mille kasumist suurema osa moodustab metsade majandamine.

Avakõneleja möönis, et looduskaitse ja elupaikade taastamine ei ole isetasuvad, vaid sinna tuleb paigu­tada raha, aga eelkõige on vaja adekvaatset eelinfot, uuringuid, kirjel­dusi, kompetentseid inimesi. RMK looduskaitsetöödesse on kaasatud teadlased, huvirühmad, spetsialistid.