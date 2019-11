Keskkonnaagentuur: Jälgmisseadmega hunte on keelatud küttida

7. septembril märgistas keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Marko Kübarsepp Pärnu ja Viljandi maakonna piirialal Kanaküla lähistel GPS-GSM-telemeetriaseadmega aastase isahundi. Loom on sündinud 2018. aasta mai esimestel päevadel Halliste-Kanaküla metsades ja tal on viis õde-venda. Käesoleval aastal tõid samad vanemad ilmale järgmise pesakonna kutsikaid.

„Nüüdseks seitsmendat aastat kestnud huntide telemeetrilise jälgimise (seire) projekti raames on GPS-seade paigaldatud 15 hundile. Telemeetriline jälgimine annab üliolulist teavet kohaliku hundipopulatsiooni seisundi põhinäitajate nagu toitumise, liikumise, karjade (pesakondade) paiknemise ja rände kohta ning on vajalik arvukushinnanguteks.“ selgitas Kübarsepp.

Kõnealusel hundil on kaelas valge jälgimisseade. Kuna äsja on alanud jahihooaeg, tuletab keskkonnaagnetuur meelde, et telemeetriaseadmega huntidele ja nende karjadele jahti pidada on keelatud.