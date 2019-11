Sindi Rocki oksjonitulu tõi kohalike noorte bändiruumi uued pillid

"Sindi Rockil korraldatud oksjonilt saadud 1000 euro eest soetasime koostöös Pärnu pillipoe Muusik spetsialistidega kvaliteetsed lisad noortekeskuse bändiruumi: soolokitarr, bassivõim ja basskitarr ning uued trumminahad olemasolevale trummikomplektile," ütles Maarja Burket. Tema sõnul olid ka pillipoe töötajad meeldivalt üllatunud, et on olemas selliseid inimesi, kes noortesse panustavad.

"Noortekeskuses võeti meid väga soojalt vastu, noored olid valmistanud väga maitsva küpsisekoogi. Tutvusime noortekeskuse uue juhatajaga ja keskuse ruumidega. Koos John Silveri ja Marttiga vaatasime toodud asjad üle ning tundus, et noored jäid rahule," lisas Maarja Burket, kelle sõnul tehti just nende noormeestega eelnevalt koostööd, välja selgitamaks, mida noortekeskuse bändiruumil enim vaja läheb.

"Põgusalt arutlesime selle üle, mis neil parasjagu käsil on, ning selgus, et tegeletakse bändiga, kuid noorte sõnul on puudu trummar ja bassimängija. Bändikaaslasi olevat keeruline leida, sest kohalike noorte huvi bänditegemise vastu pole väga suur," edastasid korraldajad noorte mure.

Ehk aitab just uute vahendite saabumine kaasa huvi tekkimisele. Sindi avatud noortekeskuse Facebooki lehel seisab: "Esimesed duurid uuel kitarril tegid noortekeskuse bändiruumi tihedad kasutajad John Silver ja Martti, kes olid antud vahendite üle üliõnnelikud. Suur-suur tänu toetajaile." Lisaks on ühismeedias välja toodud, et noorte nägusid nähes võib kinnitada, et toetus läks õigesse kohta.