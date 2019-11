Tellijale

Ehitustööd algasid selle nädala alguses ja lepingujärgne lõpptähtaeg on 15. aprill 2020. “Aga ehitaja oli optimistlik ja arvas, et lõpetab tööd varem,” märkis Tori vallaarhitekt Kristjan Kullerkan.

Kullerkan nimetas, et hoone siseselt uuendatakse kõik tehnosüsteemid: ventilatsioon, valgustus, sidelahendused ja tuleohutus. Kohandatakse uste asukohti, et nii lugejail kui töötajail mugavam oleks. Värskendatakse siseviimistlust ja raamatukogu saab enda vajadustele vastava püsimööbli. “Samuti tuleb majja inva-WC. See tähendab seda, et Sindi raamatukogu muutub kättesaadavaks liikumisraskustega inimestelegi,” lisas Kullerkan. “Praegusesse, seltsimajas asuvasse raamatukokku, ei pääse liikumisraskustega inimesed üldse.”