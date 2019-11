Tori vald tunnustab aasta tublimaid inimesi

Aasta spordiedendaja tiitliga pärjati MTÜ Tori Spordiklubi aktiivne liige Kadi Ruumet, kes püsiva tööga on omandanud jumping’u-treeneri litsentsi ja täiendab ennast pidevalt nii Eestis kui välismaal. Tema treeningud kooliõpilastele ja täiskasvanutele on Toris ja Ares väga populaarsed.

Uussalu on silma paistnud väga heade õpitulemustega ja lõpetanud Are kooli kiitusega. Ta on osa võtnud nii maakondlikest olümpiaadidest-konkurssidest kui ka esinenud edukalt üleriigilistel võistlustel pea kõigis valdkondades. Ta on tähelepanuväärselt loominguline, osalenud kooli õpilasomavalitsuse töös ja olnud noorematele hea eeskuju.