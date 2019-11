Pildid: Tori vallas valmis kaks jalgteed

Sauga alevikus on tööd lõpetatud ja viimistletud: paigas on valgustuspostid ja tee äärde on pandud pingid. Urges vajab veel tegemist raudteeülekäik. Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõuniku Katariina Vaabeli sõnutsi tehakse need tööd ilmselt tuleva nädala alguses.