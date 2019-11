Linn kinnitas edukalt esinenud sportlaste ja loovisikute tulemuspreemiate suuruse

Autasude suuruse ja määramise korra alus on tänavu veebruaris linnavolikogus vastu võetud toetuste ja preemiate maksmise kord. Kehtestatud korra kohaselt kinnitab preemia suuruse linnavalitsus.

Eilsel istungil pandigi preemiate suurus paika ja nüüd on nii kultuuri- ja loovisikute kui sportlaste puhul fikseeritud, milliste tulemuste eest kui palju preemiat makstakse.

Kultuuri- ja loovisikute üldtuntud rahvusvahelisel konkursil saavutatud esikoha preemia on 1000, noorte arvestuses 600, kollektiivile 2000 ja noorte kollektiivile 1200 eurot. Teise koha tulemuse preemia on 700, noortele 500, kollektiivile 1400 ja noorte kollektiivile 1000 eurot. Kolmanda koha preemia on vastavalt 500 ja 300 ning 1000 ja 600 eurot.