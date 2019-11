Kellele tuleb randadesse uhutud hülgekorjustest teada anda?

Valgeranna puhul tasub teada, et selle ranna liivane ala ei kuulu tervenisti Pärnu linnale, vaid osa on erakinnistute ja osa riigi oma.

Kuna aga omavalitsus on enamjaolt vahelüli teadete edasiandmisel ja koristuse organiseerimisel, on väga oluline, et surnud hüljest märganu annaks teada hülge võimalikult täpse asukoha, mis lihtsustab info jõudmist õige maaomanikuni.