PRIA käis Häädemeeste vallaga kohut

Jaagupi sadama ehituse riigihanke võitis OÜ AP Holdingu, AS Lihula Maaparanduse ja OÜ Maaeksperdi ühispakkumine hinnaga 313 659 eurot. Leping nende firmade ja valla vahel sõlmiti 2012. aasta sügisel. 2013. aasta mais esitas Häädemeeste vald PRIA-le kooskõlastuse, et asendada projektis olnud terasest sulundsein raudbetoonist seinaga, sest ehitaja kogemuse põhjal on see vastupidavam. PRIA kinnitaski toona selle muudatuse.