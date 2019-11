Tellijale

Kultuuriministeerium on juba eraldanud 300 000 eurot uue kunsti muuseumi (UKM) projekti tarvis ja on valmis järgmiseks toetuseks, et koos Pärnu linna samaväärse panuse ja riigi tugiteenuste keskuse (RTK) eraldatud toetusega kunstisadama loomise mõte ellu viia.

“Arvestades projekti kogumahtu, mis koos vee peal paikneva osaga küünib umbes seitsme miljoni euroni, oleme Pärnu linnavalitsuses jõudnud arusaamisele, et parim variant oleks, kui projekti meeskonnas on kõigi ressurssidega panustavate osaliste esindajad. Seda enam, et projekti praegune rahastusskeem on üles ehitatud vaid ­riigi ja kohaliku omavalitsuse rahastusele,” öeldakse kirjas.