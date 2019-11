Tellijale

“Need kohtukivid on küll nii pika teekonnaga, et ei jõua ära oodata. Läksime oma tegevusega edasi, aga loomulikult oli see närvikulu ja pidime tõsiselt vaatama, mida saame teha,” möönis EHSi tegevdirektori kohusetäitja Krista Sepp, mõeldes 2016. aastal alanud ja sel teisipäeval, 12. novembril lõppenud kohtuvaidlusele.