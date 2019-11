Tuntud sõidukimüüja stipendiumi pälvis autotehnikuks õppiv neiu

Nii Pärnus kui ka mujal Eestis tegutseva Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala selgitas stipendiumilepingu allkirjastamisel, et ettevõtte õppetoetus on mõeldud eeskätt autoerialal õppijate innustamiseks ja järelkasvu kindlustamiseks.

PKHK juht Riina Müürsepp rõhutas dokumenti allkirjastades, et koostöö õppeasutuse ja ettevõtlusmaailma vahel on äärmiselt oluline ja just seetõttu on tal väga hea meel äsja sõlmitud lepingu üle.