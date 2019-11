Noorsootöö nädal toob Pärnumaale heaolu ideetoa, smuutivõistluse ja naerujooga

Kliiniline psühholoog ja mittetulundusühingu Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ütles, et ühiskonnas on oluline vaimsest tervisest julgemini rääkida.

„Suur osa vaimse tervise probleemidest algab enne 24. eluaastat, need on sageli just noorte inimeste raskused. Vaimse tervise probleemidega võib kaasas käia palju teadmatust, hirmu ja häbi. Oht on jääda üksi oma raskust kandma. Vaimsest tervisest rääkides saame võidelda nii üksilduse kui teadmatuse vastu ning vähendada hirme,“ selgitas Oidermaa.