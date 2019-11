Linn ja Circle K vahetavad krunte, et välja ehitada Suur-Jõe tänava pikendus

Pärnu linnavalitsus algatas Suur-Jõe tänava läbimurde rajamiseks vajaliku Papiniidu 17a maa-ala ja Papiniidu 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu 2009. aasta novembris ja praegu on selle menetlus pooleli.

Detailplaneeringu üks eesmärke on korrastada piirkonna tänavavõrk. Suur-Jõe tänava ühendamine Papiniidu tänavaga on olnud kavas juba aastaid, sest see aitaks korrastada piirkonna liiklusskeemi, parandaks kruntidele ligipääsetavust ja vähendaks naabertänavate transpordikoormust.